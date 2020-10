Bovenstaand toch wel het leukste moment uit Trumps eerste speech sinds zijn GEVECHT met het Chinese virus. Voelt zich uiteraard beter dan ooit en verklaart zichzelf volledig immuun, ook al mag hij dat niet zeggen van Twitter (en het is inderdaad onduidelijk of je na de ziekte immuun bent of niet). Maar goed, hij heeft er zin in. "I just feel so powerful, I want to walk into that audience and kiss everyone. I'll kiss the guys and the beautiful women and everyone, I'll just give you a big fat kiss." Gehele speech na de breek.

En dan nog meer moois uit de heilige drie-eenheid [Trump, UFC, Joe Rogan, red]. Dat de UFC z'n bestaan dankt aan Trump wisten jullie natuurlijk al, en er komt dan ook steeds meer UFC-liefde zijn kant op. Van Conor McGregor en uiteraard Colby Covington (wordt na zegen gebeld door Trump) was het al genoegzaam bekend. Maar de Cubaans-Amerikaanse Jorge Masvidal is nu ook vol op de band wagon, ze hebben zelfs een eigen band wagon genaamd "Fighters against Socialism", en met die bus toerde hij met Trump Jr. door het land voor BRISANTE SPEECHES.

Kortom, in tegenstelling tot eerder inmiddels volledig kleur bekend, en zelfs voor Trump op campagne. Maar dat kreeg Trump niet gratis, want hij zette Masvidal eerder al eens in het zonnetje (onderstaand) wegens Masvidals snelste KO in UFC-geschiedenis. Enfin, u bent weer helemaal bij!

Street Jesus preaching

Trump complimenteert Jorge met snelste KO in geschiedenis

Hele speech!