Er blijven maar mailtjes en comments binnenstromen dat GS echt te weinig aandacht besteedt aan de sport der sporten . Dus ja, dan trekken we deze maar even van stal hè.

Onlangs dropte de UFC een videokwartiertje waar hun president Dana White niet alleen eeuwige trouw aan de godenkeizer zweert, hij schrijft het bestaan van z'n hele bedrijf ook nog eens toe aan "Combatant in Chief" Trump. Wisten wij ook niet, maar eigenlijk snijdt het wel hout. Want zo ziet u maar, elk weldenkend, afgewogen, gematigd, verfijnd en verschillig persoon zag natuurlijk van mijlenver aankomen dat dit de toekomst is. Het zat zo'n beetje als volgt: in 2001 tijdens UFC 30 en 31 was er geen enkele tent die het toernooi wilde hosten, maar Trump stelden zijn 6000 stoelen in zijn Taj Mahal-hotel beschikbaar, waardoor de show tractie kreeg en uiteindelijk overal legit werd. Nou, schaakmat, liberalen!

Combatant in Chief