Beëindigde drie jaar terug de carrière van toenmalige kampioen Miesha Tate, beëindigde direct daarna de carrière van OG Ronda Rousey, stopte vervolgens een gewichtsklasse lager de huidige kampioene Valentina Shevchenko voor de tweede keer en liep daarna op pure timing en slagkracht dwars door de ongeslagen Cris Cyborg heen. Kampioen was Nunes al, maar er ontbrak nog één naam op haar lijstje: Holly Holm, de kickboks-specialist die na een feilloos gevecht met een vernietigende headkick het begin van het einde van Ronda Rousey inluidde. Maar nu heeft Nunes het dus voor elkaar, de divisie is annihilated. En dan KO'de ze Holm ook nog eens, blijkbaar volgens plan, met precies eenzelfde headkick waarmee Holm Rousey uitschakelde. En dat terwijl het helemaal geen kick-specialist is! Kortom, the Greatest Of All Time.

Onuitstaanbare trash talker Ben Askren is onderstaand trouwens met de snelste KO in de UFC ooit het zwijgen opgelegd door back yard OG Jorge Masvidal, en tweet waarschijnlijk vanuit het hiernamaals. Jon Jones verdedigde zijn titel trouwens ook weer met succes, maar goed, dat zijn we inmiddels wel gewend. Al verlieten beide vechters na vijf rondes (!) de venue wel in een rolstoel, na de breek.