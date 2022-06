Het vage verhaal (zijn de meldsters nu teruggekomen op hun eerdere besluit om zich terug te trekken?, red.) omtrent de verwijdering van Gijs van Dijk uit de PvdA-fractie blijft vaag, maar wat nu niet meer vaag is, is wat er met Gijs van Dijk gebeurt. Die mag namelijk definitief niet meer terugkomen in de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid. Die partij heeft onderzoek laten doen naar Van Dijk, de onderzoekers concluderen dat meldsters van ongewenst gedrag van Van Dijk "zijn belogen en bedrogen, hen is pijn en verdriet gedaan, één van hen is in ernstige (beroepsmatige) gewetensnood gebracht en de politieke ambities van een ander zijn gefrustreerd". Klinkt allemaal niet fraai, maar aangezien de concrete aard van de beschuldigingen in een vertrouwelijk gedeelte van het rapport staat, weten we nog steeds niet wat Van Dijk nou precies heeft gedaan. Die vage klachten van die mevrouw die in het NOS-journaal werd opgevoerd (en heel vaak in de columns van Geertje Dales) zijn volgens de onderzoekers overigens wel terecht ongegrond verklaard. Wij zijn benieuwd of Van Dijk, de volgende keer dat een PvdA'er uit de Kamer stapt, gebruikt maakt van zijn Recht op Terugkeer en de 21e Kamerfractie opricht, of samengaat met Nilüfer Gündogan in de Groep Vurig Temperament. We gaan het zien.

PvdA-persbericht: hier

Samenvatting Onderzoek: daar



UPDATE - Van Dijk gaat in beroep