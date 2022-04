Okee okee okee. Wij zijn op zich ook niet per se fan van Attje Kuiken ofzo, maar dit is echt een vreemd verhaal. "Ten minste drie vrouwen die voormalig PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk beschuldigen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag werken niet langer mee aan het externe onderzoek. Aanleiding is de verkiezing van Attje Kuiken tot fractievoorzitter." Jeetje. Wat heeft Attje Kuiken dan wel niet voor verschrikkelijks gedaan?

Ze heeft "nog altijd intensief contact met Van Dijk". Oh nee zeg. Een Kamerlid dat contact heeft met een ander ex-Kamerlid waar ze jaren samen mee in een fractie heeft gezeten. Wat verschrikkelijk. Had Attje Kuiken volgens deze vrouwen dan onmiddellijk na de allereerste meldingen (die niet zozeer over machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag lijken te gaan, maar meer over leugens, bedrog en emotionele manipulatie) alle banden met Gijs van Dijk moeten verbreken? Het contact van Kuiken met Van Dijk wordt door de dames 'belangenverstrengeling' genoemd, waardoor zij het onderzoek (dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Bezemer & Schubad) niet meer vertrouwen.

Ja hoor es. Wij willen heel graag slachtoffers geloven, maar als die slachtoffers (waaronder kunstenares Tinkebell, bekend van internet) vervolgens hun keutel intrekken omdat een een vrije democratische partij iemand die zij niet zo aardig vinden door als fractievoorzitter kiest, wordt het wel erg lastig hè. Temeer daar Kuiken volgens het AD heeft aangegeven dat Gijs van Dijk niet terug kan keren in de fractie als hij de door Lilianne Ploumen opgegeven zetel inneemt.

Het kan natuurlijk, dat er dUiStErE krachten spelen in deze kwestie. Maar Tinkebell en haar medestandsters zullen dan wel met een beter verhaal moeten komen dan 'Attje Kuiken komt weleens over de vloer bij Gijs van Dijk'. Hoe dan ook. Eens kijken hoe Kuiken dit kippetje gaat slachten.