In de categorie Dingen Die Niet Waar Zijn Maar Wel De Titel Van Een Column lezen wij vandaag 'Tanja Nijmeijer is een held' (als u mazzel heeft komt u niet door de betaalmuur, red.) van Tinkebell in Het Parool. U kent Tinkebell van het maken van een handtas van haar dode kat, en 'Tanja Nijmeijer is een held' is net zoiets, maar dan met een hele domme gedachte in plaats van de dode kat, en een hele slechte column in plaats van de handtas. Volgens Tinkebell is Tanja Nijmeijer een held omdat ze tenminste iets doet tegen armoede (boe armoede) en vóór gendergelijkheid (hup gendergelijkheid), in plaats van de hele dag op de bank zitten (boe gewone mensen die geen kinderen doodmaken). Een lekker dwarse gedachte van Tinkebell, vindt Tinkebell: "Wat me irriteert, is hoe hier in Nederland naar haar keuze wordt gekeken. De focus op het gebruik van geweld door de Farc, meestal zónder de context van deze burgeroorlog in ogenschouw te nemen. ‘Tanja is een terrorist’ en daar stopt het denken." Dit is nou wat ons irriteert. De gedachte 'Tanja Nijmeijer is een held' is ongeveer net zo dwars als een lantaarnpaal. Tanja Nijmeijer, die dus een terrorist is, krijgt in Nederland een boekendeal bij een gerenommeerde uitgeverij, mag in NRC ongehinderd uitrazen op volstrekt kritiekloze vragen als 'hoe maak je die omslag in je hoofd, van ideaal, naar geweld, naar een aanslag?', wordt met alle egards geïnterviewd in een landelijke talkshow, waar een oud-Kamervoorzitter zegt dat ze haar boek zeker gaat lezen, terwijl het lokale sufferdje opschrijft hoe de grote Tanja Nijmeijer haar jeugd in Denekamp vond. Het klopt hoor, dat dat bij veel mensen het denken stopt, als het om Tanja Nijmeijer gaat. Die rollen namelijk de rode loper voor haar uit.

"In september 1907 vertrok de Oostenrijkse scholier Adolf Hitler naar Wenen om aan de kunstacademie te studeren. Al vrij snel werd hij geconfronteerd met de extreme ongelijkheid in de stad."