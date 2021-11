We keken met een half oog voetbal, met een half oog Jinek en toen hoorden we de in het cocawoud verdwaalde terroriste Tanja Nijmeijer ineens iets roepen als 'dat heel veel mensen genoeg hebben aan wat De Telegraaf zegt over mij of wat GeenStijl zegt'. De precieze bewoordingen kunnen ons eerlijk gezegd weinig bommen (ha!), maar toen had ze wel onze aandacht. We waren er weliswaar vroeg bij, in 2007, maar het laatste bericht over dat staatsgevaarlijke terroristenkind is van januari 2020 en dat was meteen een plotse herinnering dat ze helemaal nog niet dood is. Vervolgens gingen we gewoon weer verder met ons heel erg leuke Tanja Nijmeijer-loze leven: de wolven huilen en de karavaan trekt verder. Nu heeft Tanja een boekje te verkopen en dus mocht ze opdraven bij de NPO'erigste aflevering aller tijden van Jinek, die de tafel bij zeer ongebruikelijke absentie van stamgast Wouter de Winther vol had gepropt met allerlei nuttige en minder nuttige idioten. Tanja werd na een giechelende inleiding over de pik van Arjen Lubach helemaal kapot geknuffeld door een idolate Eva Jinek, en dat deed Gerdi Verbeet na afloop van de als serieus interview verpakte Hitkrant-vraagbaak bemoederend toespreken: "Ik vond je wel streng." STRENG.

Ten eerste is het is zum kotzen dat een internationaal gesignaleerde terroriste zonder ook maar één weerwoord (behalve dan: "Ik snap het niet") een ideologisch verknipt relaas mag afsteken dat politiek geweld te billijken valt, dat het gerechtvaardigd is dat het volk de wapens mag oppakken en dat ze geen seconde spijt heeft van haar levensontwrichtende daden, en ten tweede was het niet streng, het was een halve lesbische liefdesverklaring. Tanja Nijmeijer is een staatsgevaarlijke extreemlinkse gek, verantwoordelijk voor heel veel leed, verdriet, ellende en slachtoffers. Verantwoordelijk voor bomaanslagen, brandstichtingen, gijzelingen, doden en zelfs een dood kindje. Dat dode kind was volgens Tanja natuurlijk helemaal geen probleem maar gewoon goed nieuws, want het was voor de goede zaak: de middenstander weigerde geld af te staan voor de revolutie. Tanja Nijmeijer is een doorgeslagen gek, een bommenbouwer, een terroristenliefje, een wapendraagster en een geflipte (wannabe-)moordenares, die niet voor niets op de internationale opsporingslijst van Interpol staat. Iemand als Jinek zou eens géén aandacht moeten besteden aan die snol.

De enige aan tafel die een beetje tegengas gaf, na een rondvraag over hoe indrukwekkend iedereen de heroïsche acties van Tanja Nijmeijer wel niet vond (Gerdi Verbeet: o ja dat boek ga ik zéker lezen kwijl kwijl), was Fleur Agema. Alleen zat Fleur Agema daar om emotioneel te worden over een ander onderwerp (namelijk de zorg) en had ze de feiten niet paraat om Tanja Nijmeijer af te schminken. Achter de schmink van een terroriste, zit namelijk een terroriste. Zo kon het gebeuren dat Agema werd overgetoept door Remy Bonjasky, die wel kon snappen dat iemand vecht tegen ONRECHT, en dat vond hij allemaal maar knap en mooi en geweldig. Dan heb je het wel weer gehad hoor, qua mentale acceptatie, op de woensdagavond bij een van de belangrijkste shows op de Nederlandse televisie. Een kickbokser die zich in elkaar liet rammen voor geld die de bommenwandel van een guerrillastrijdster van de FARC duidt met een feitenvrije linkse directe over 'strijden tegen onrecht'.

U dacht dat we knock-out waren geslagen door het slappe gelul van Bonjasky, maar nee hoor, toen moest hij zelf nog aan het woord komen, en iedereen die nog niet was afgehaakt stierf op dat moment een verdrinkingsdood in een zee van hypocrisie. De tot wappie omgesmolten anti-vaxxer Thierry Baudet werd finaal afgefakkeld door de tafel, met denigrerend en haast lacherig gedoe over 'ja maar zijn achterban', 'effectbejag' en dat Thierry 'een verantwoordelijkheid heeft'. Even daarvoor aan dezelfde tafel mocht anti-vaxxer Remy 'nee ik ben geen anti-vaxxer' Bonjasky zijn demagogische gehits over vaccins de wereld in de spuwen, ja joh, pak vooral een camera: "Ik denk na, mensen denk zelf na, 1, 2, 3, ik heb nagedacht, ik laat me niet vaccineren." Lachen man, al die hijgende halfdooien op de intensive care. Dat is nou VERANTWOORDELIJKHEID, Jinek: een oproep om je niet te vaccineren, live op primetime-televisie, uit de mond van afgestudeerd epidemioloog en viroloog Remy Bonjasky, de gekende anti-vaxxer, die het ziekenhuis alleen kent van die keer dat hij in elkaar werd getimmerd door Melvin Manhoef. En heus, u moet het allemaal zelf weten met dat vaccin, en we zijn het volledig met Remy eens dat Hubert 'papa' Bruls als het goede voorbeeld ook weleens 200 kilo mag afvallen, maar laat u inzake het vaccin toch vooral NIKS wijsmaken door Remy 'waarom neem ik dat vaccin niet nee gewoon niet' fucking Bonjasky. Remy keek eens naar die 17 miljoen mensen, en toen keek hij eens naar de IC, en toen viel het allemaal wel mee. Echt, waarschijnlijk hangt er een lul onder, maar die Remy is ook een ongelooflijke trut.

En toen werd de avond afgesloten door Suzan en Freek - ja, het is een godswonder dat we hier nog zitten.