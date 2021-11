En dan nu... sport. De binnen- en buitenlandse pers was het roerend eens, twee weken gelee. Het was de aller aller allerbeste Ajax-wedstrijd aller tijden, en het werd maar 4-0 in de Johan Cruijff Arena + die gevreesde Haaland bakte er helegaar niks van. Maar dan nu Part Deux. Borussia Dortmund - Ajax, de borussische tafeltennissers vs de godenzonen, in het Westfalenstadion, met de beroemde GELBE WAND, de angstaanjagende statribune, achter het doel, waarvan iedere wereldspits zwabberbenen krijgt. De 4400 meegereisde (!) fans zitten inmiddels bomvol bier en bockwurst, en dat levert weer heerlijke beelden op, van superspreader events enzo. Na de lees verder een SCHOKKEND PLAATJE van de nieuwste paarse broek, die gewoon in Duitsland verkrijgbaar is. Intunen op de dartszender. Hup Haller.

