Ik zit zo te luisteren naar het gekakel van Ploumen. Als een drol in de pispot tolt ze in het rond. Ben benieuwd wat ze had gezegd als Tjer Bidet of een van zijn Tjerry jugend aan de vrouwtjes zit. Denk dat zij moord en brand zou gillen, samen met wijfjes Klaver en Jetten, 24/7 op de NPO.



En nu is er niks aan de hand want een bureau van een PvdAer heeft geconcludeerd dat de PvdA niks verkeerd heeft gedaan.