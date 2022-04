Is wel zo: "En eigenlijk wist ik, en u wellicht ook, het al wel wat langer. Het antwoord is dat het leiderschap van de partij niet goed bij mij past en ik daarmee niet de ideale leider van onze partij ben." Lilianne Ploumen is het eens met iedereen die vindt dat Lilianne Ploumen eigenlijk best een matige leider van de PvdA was. Daarom stapt Lilianne Ploumen op als leider van de PvdA. Het leiderschap van Lilianne Ploumen van de PvdA kenmerkte zich door [iemand?], maar ook [please?] en natuurlijk dat ze de dochter was van een melkboer. Verder zorgde Lilianne Ploumen ervoor dat de PvdA samen met GroenLinks niet in de regering kwam, waardoor we opnieuw met een kabinet van vvd, CDA, D66 en ChristenUnie zitten opgescheept. Het is nog niet bekend wie Lilianne Ploumen gaat opvolgen, en zo ja of dat dan Gijs van Dijk is. Of Timmerfrans.