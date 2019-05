Het was me een eer en een genoegen om weer stemmentotalenopnemert te zijn. Ik roep iedereen op om de volgende keer ook/weer mee te doen. Als je rustig aan de voorzitter stemburo rustig uitlegt wat je komt doen en dat je hun tellen niet zult verstoren, dan is er snel een goede verstandhouding. En ik ga iets overmaken op de Bunq van GP. Demokratie kost geld, het is ff niet anders. Demokratie is te belangrijk om aan gladde vretende politici zoals BrusselSchrans en andere gladde bestuurders over te laten. Je moet het zelf bewaken en er iets voor over hebben.

De VVDEU ( ik bedoel dus niet gewone positieve samenwerking in Europa) moet worden afgeremd. Het is een gekke vergelijking, maar 200 jaar terug is al geprobeerd Europa centraal monokratisch aan te sturen. Toen vanuit Parijs. Het begon klein. Geen succes en veel doden. Tachtig jaar terug vanuit Berlijn die keer. Weer liet iedereen het gebeuren. En nu de EU (ik bedoel nogmaals niet Europa) weer met mooie praatjes. Ik vind het ontoelaatbaar dat we op last van de Druncker en co 4 dagen niet zouden mogen weten wat de uitslag is. Het is een glijdende schaal. Volgende keer is het een maand. Daarna is het je hoort nog wel een keer en daarna komen er geen verkiezingen meer. Unilever, Shell en Akzo en Deutsche Bank zijn dan onze gevolmachtigde volksvertegenwoordigers. De Brexit toont mijn zorg hierin: als je uit een zogenaamd gelijkwaardige samenwerking niet kunt terugtreden zonder dat je in een wurggreep blijkt te zitten, is er iets fout.

Opgeslokt worden gaat altijd stapsgewijs. GP stemmenopnemen is een kleine maar belangrijke tegenkracht. Het geeft toch weer hoop voor de toekomst dat een aantal mensen voor de tweede keer de visie en de kracht heeft om een stemmenopneming te organiseren en ook te doen slagen. Sjapeau.