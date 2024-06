We trekken de discussie even naar Nederland

STEL: u woont in de upside down van Nederland. De strijd om het premierschap gaat tussen Ralf Dekker en Jan Terlouw. Een is gek, een clown in z'n eigen circus, rijgt onwaarheden aan elkaar (beter bekend als alternatieve feiten), bazelt wat over Rusland, het WEF, complottheorieën en stampt sociale media vol met allerlei hallucinante shit. Het is echter ook een beminnelijke en bevlogen man en is de 'stem' van onbegrepen Nederland.

De ander is niet gek, maar wel seniel, poept in zijn broek, valt van trappen, bevriest, gebruikt z'n vrouw als wandelstok, haalt doden terug naar het levende en mompelt iets over touwtjes uit brievenbussen. Het was vroeger een beminnelijke en bevlogen man en is de 'stem' van redelijk Nederland.

Het tijd voor het Grote NOS Debat. En wat zag iedereen het aankomen en wat vechten medelijden en afschuw om voorrang: Terlouw gaat onderuit. Hij snapt de vragen van Rob Trip niet, hij weet niet meer wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan, zijn partijgenoten weten het ook allemaal niet meer, al kraait zijn vrouw de victorie.

En dan is het dinsdag 5 november 2024 en mag u stemmen voor de nieuwe premier van Nederland. Vergeef ons bovenstaande gepersifleerde profielschetsen maar u MOET dus kiezen. U STEMT??