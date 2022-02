Nee, ben het niet met u eens. Het is geen uitgemolken verhaal. Nu de tent open, iedereen heppie-de-peppie. Ja het is wél relevant of het OMT onafhankelijk is, het is één van de vele, vele vele voorbeelden en mij dunkt zeer vers in geheugen van afgelopen twee jaar. Uw reactie, sorry, maar het is zo typisch die Nederlandse fa. duik en ontwijk-tactiek, de BV treuzel-en-verstop, kots erop. Nee, het werk zit er nog niet op, ook al gaan nu alle deurtjes open. Nu begint het pas en je kan niet vroeg genoeg beginnen met aanvragen. En terecht, want schitterend weer hoe die coalitie meteen begint af te houden. Geen uitgemolken verhaal want we hebben meer dan één serieus probleem hier in NL en je moet wel ergens beginnen. Coalitie was gewaarschuwd, het zou niet gemakkelijk worden. Niet met quasi-beschaamde smoelen opstappen in 2021 en vervolgens vrolijk doorgaan.