: Dit soort "ngo's", zoals ze zichzelf graag heel hip noemen, is al een jaar of twintig een speeltuin van hoogopgeleide en van geboorte af aan verwende provincialen die voor studie in Amsterdam zijn neergestreken en er nogal eens mede dankzij daddy's money zijn gebleven. Als je de profielen op LinkedIn bekijkt heeft er zelden iemand in het bedrijfsleven gewerkt, als het zo is zijn ze meteen na studie in een managementfunctie omhooggevallen en na 2 of 3 jaar naar de volgende 'klus' gekatapulteerd, zelden/nooit een carrière vanaf scratch. Why? In die baantjes gaat dan opvallen dat je bullshitstudie, en jij, eigenlijk geen reedt voorsteld; je moet dus snel zodanig hoog gaan zitten, als directeur of bestuurder, zodat je met je geklets jaren kunt blijven zitten. Geen kennis & kunde posities innemen dus. Meestal komt men direct van de UvA in die ngo's terecht.

De maatschappij kent men van het studentenhuis en uit de krant.

Joop Visser zong het ooit heel mooi:

Nooit een vak geleerd, zijn handen staan verkeerd;

onze Jan is manager geworden.

Werken lukte nooit zo goed, nu vertelt ie hoe het moet...

Want heel vroeg begreep ie het al: de beste stuurlui staan aan wal

Achter zijn bureau, boven zijn niveau;

onze Jan is manager geworden...

Hij vergadert met plezier en hij regelt op papier

Hele dagen halve zaken waar hij geen verstand van heeft

Tegenwoordig graaien ze openlijk bij in het veld waar ze bij de ngo als bestuurder of directeur actief zijn. Zoals Marty Smits van Milieudefensie "sociaal ondernemer in zonne-energie" is...

Klinkt als een soort Robin Hood die van de mand met appels op eentje na alles weggeeft, is natuurlijk hooguit andersom.