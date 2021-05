“De milieuclub beargumenteerde succesvol dat de multinational de mensheid willens en wetens in gevaar”

Wat een totale onzin. Alle voorspellingen uit de modellen die al die onheil voorspellen zijn niet uitgekomen. Keer op keer niet.

De noordpool zou al ijsvrij zijn, heel veel glaciers zouden al weg zijn, half Egypte zou al onder water staan en hele gebieden zouden al onbewoonbaar zijn volgens die modellen.

Als we dus iets wetenschappelijk hebben kunnen vaststellen, is dat de basis voor alle voorspellingen foutief is.

Dat moet dan dezelfde basis zijn waarop deze rechter (Ongeschikt) bepaald dat de “mensheid willens en wetens in gevaar” wordt gebracht en er dus reden is om zoiets aan een bedrijf op teleggen.

Dat, of de rechter (nog steeds ongeschikt) denkt zelf wetgeving te kunnen maken, doen ze al jaren, want naar de hel met de trias politica.

Ondertussen hebben we in 2020 een voorproefje gehad van hoe het leven eruit zou zien als die klimaatwappies (kan ik ook) hun zin krijgen. En dan was 2020 een light jaar, want de doelen zijn in 2020 NIET gehaald, en ze willen STRENGERE doelen.

Als dus iets feitelijk een gevaar voor de mensheid is, is het wel de klimaatgekte.

Als we aan toekomstige generaties willen denken moeten we de gevaren van de klimaatgekken gaan erkennen.

Dat wilt overigens niet zeggen dat je op termijn van fossiele brandstof af wilt. Maar e-cars, windmolens, bossen verfikken en zelfs zonne-energie is niet de oplossing. Als je echt wat wilt doen op dat vlak, zet dan in fusie-energie. Ja dat duurt wat langer, gelukkig is de urgentie er dan ook niet zodanig als men ons wilt doen geloven.

Verder zal Shell vast wel een manier vinden om eraan te voldoen. Het gaat tenslotte maar om de rekenmodellen. Wij zijn ook “schoon” wanneer we bossen aan de andere kant van de oceaan verbranden.