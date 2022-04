Johan Derksen kan dan zijn stoere anekdote uit zijn tijd bij Veendam hebben afgezwakt (de kaars ging er niet in, de kaars stond rechtop tussen de benen), de eerste adverteerders lopen fietsen weg en de politie gaat de kaars-case van dichtbij bekijken. Een lokale journalist uit de tijd van toen heeft al - dun verpakt als een Koop Mijn Boek - onthuld wie de dame in kwestie wel eens zou kunnen zijn geweest en als het inderdaad die dame was (en de anekdote überhaupt waargebeurd is), dan gaat die zich niet melden. Want haar lontje lijkt opgebrand. Verder zouden we willen dat het OM wat meer bezig ging met echte boeven vangen en wat minder meejankt met publiek sentiment op sociale media.

UPDATE: LOL, die Corendon-staatssecretaris van D66 is ook al boos. D66! De natste druipkaars van Den Haag!

Het Openbaar Ministerie meldt:

"Op basis van twee uitzendingen van het programma Vandaag Inside, afgelopen dinsdag en woensdag, heeft de hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie besloten een opsporingsonderzoek in te stellen. Dit onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is. Daarbij roepen wij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen.

Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is ook de wijze waarop er in het TV-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken.

De resultaten uit het onderzoek zullen door het OM beoordeeld worden op hun strafrechtelijke relevantie. Daarbij moeten we rekening houden met verjaringstermijnen. Die termijnen hangen af van de aard en de context van en het moment waarop een strafbaar feit gepleegd zou zijn."

