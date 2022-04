Toch wel een interessante 'casus'. Derksen komt met een sterk verhaal, zo'n opgepimpte anekdote waar je in de kroeg de lachers mee op de hand kunt krijgen, en wat er aan de tafel van VI gebeurt is ook precies wat er in elke kroeg zou gebeuren, de toehoorders luisteren aandachtig, hongerig naar het slot, en schieten onwillekeurig collectief in de lach bij de pointe van het verhaal. Dat was die typische niet te onderdrukken lach die bij zo'n sfeertje past. Als je in een kroeg van een afstand zo'n plotseling gelach hoort opklinken, dan weet je dat iemand zojuist een sterk verhaal heeft opgehangen, zo'n verhaal waar iedereen zijn mannelijkheid aan op kan hangen, zo'n verhaal dat de groepsgeest versterkt, of zoals de sociologen en antropologen het uitdrukken, zo'n narratief dat de sociale cohesie van de groep versterkt.

Dat sfeertje en vooral dat lachen is waar de deugdzamen zich nu zo druk om maken, want er is besloten dat dergelijke narratieven uit den boze zijn, zelfs als de betekenis reeds verschoven is. Derksen heeft duidelijk aangegeven dat hij zich, geredeneerd vanuit de mores van vandaag, destijds misdragen heeft en dat hij niet trots meer is op wat hij toen deed, maar dat mag niet baten als de sfeer waarin het verhaal verteld wordt niet meteen óók veranderd wordt. Zoal hij het zich herinnert vertelt hij het, en zoals men altijd gereageerd heeft op het verhaaltje, zo reageert men vandaag nog steeds.

Dat maakt de motivatie van Derksen des te krachtiger. Hij zegt aan te willen tonen dat de deugdzamen van vandaag voor het overgrote deel hypocrieten zijn die een dun sausje moraal hebben gegoten over wie en wat ze eigenlijk zijn, nog steeds zijn, die ontkennen dat ze nog net zo denken en voelen als hij, ook al beweren ze bij hoog en bij laag dat dit niet het geval is. Dat sfeertje, dat gretige luisteren en dat al te spontane lachen is er het ultieme bewijs van, maar nog meer het krampachtige geforceerde corrigeren de dag erna spreekt boekdelen. Wat we zien, vooral bij Gijp, is de zelfkastijding, het geselen van de rug, het gieten van het nieuwe, verplichte moraalsausje over het eigen lichaam en de eigen geest.

Dat is wat moralisten tot moralisten maakt. Ze proberen het beest in zichzelf te temmen door zich te overgieten met moraal, verdringen op krampachtige wijze hun impulsen en compenseren dat met een dwingende, al snel agressieve houding jegens eenieder die zich niet meteen óók wil laten temmen. Maar het beest is niet meteen getemd, dat laat zich niet temmen, daar gaat tijd overheen, lange tijd.

Wat Derksen laat zien is dat alles zijn tijd moet hebben, dat je niks kunt forceren. Maar vooral dat degenen die in deze morele strijd het hoogste woord hebben de grootste hypocrieten zijn, dat in hun hoofden ook sterke verhalen rondspoken, en dat ze, als een ander een dergelijk narratief ophoest, hun lach niet kunnen onderdrukken.