Vooropgesteld: we weten niet of het waar is, deze anonieme MeToo-beschuldiging aan het adres van Alexander Pechtold. Maar, dankzij de NPO (EenVandaag, gisteravond) weten we wel dat een vergelijkbare beschuldiging rondgaat in D66-appgroepen. Via een vvd-raadslid uit Deventer dook dit blog ook op twitter op. Het lijkt geschreven door een vrouw die zegt dat ze acht jaar geleden door de toenmalige partijleider Alexander Pechtold is verkracht en dat ze daarvan gisteren aangifte heeft gedaan bij de politie. Ook zou ze het voorval al eerder (niet duidelijk is wanneer) aan het bestuur van D66 hebben gemeld. "Ja, de melding hiervan binnen het bestuur, is genegeerd en wordt nog steeds genegeerd. Ik ben inmiddels geen lid meer van de partij." Ook in dit blog wordt, net zoals eerder in het anonieme blog over Frans van Drimmelen, gesteld dat het voorval géén incident was.

"Ik weet dat meerdere vrouwen het bed in zijn gelokt door de heer Pechtold. Ze geloofden wellicht dat een seksuele relatie hen meer perspectief op een carrière zou bieden. Zo werd mij dit door hem toegezegd. Dat hij wel een goed woordje voor mij kan doen en ik op een verkiesbare plek zou komen."

En:

"Ik weet dat ik het spuugzat ben dat deze vrouwonvriendelijke cultuur weg kan blijven kijken. Dat Pechtold het bestuur en zijn vrienden kan blijven manipuleren. Als een David tegen Goliath wil ik mijn geloof in een rechtvaardige samenleving vasthouden. Maar dat kan ik niet alleen. Daarom wil ik een oproep doen aan alle vrouwen die zich in mij herkennen. Deel je verhaal. Ontsluier de wegkijk cultuur. En laten we samen Goliath recht in zijn ogen aankijken. Dit. Kan. Niet."

Nogmaals: het is een beschuldiging. Geen bewijs. Maar D66 zal deze casus echt niet meer zo halfslachtig kunnen oplossen als de vorige.