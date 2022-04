Wel de Sigrid Kaag uit het schandaal (op een Belangrijke IMF Meeting in Washington)

Je schrijft het eigenlijk met een i, maar vandaag even nie: Ergens bekaagd vanaf komen betekent dat je minder krijgt dan je had verwacht. Je wordt dus teleurgesteld. De vraag is: wat zijn je verwachtingen? Als je denkt dat Kaag gaat opstappen, dan zul je worden teleurgesteld. Maar als je denkt dat Kaag de eerste vrouwelijke premier wordt, ook. Een week lang kwamen de ene na de andere Openbaring van iedereen behalve D66. Nu is het partijbestuur & Sigrid Kaag eindelijk aan de beurt, sjongejonge wat hebben die lang moeten wachten tot ze mochten van zichzelf. Wist u dat het boek Openbaring van Johannes wordt ook wel Apocalyps wordt genoemd? Ja bij ons is het na de zondvloed stortvloed aan topics ook schrapen voor retorische haakjes. Gelukkig mogen onze vrienden Jan, Sjoerd en Tjeerd straks eindelijk weer twitteren! Maar nu schakelen we eerst naar Floor Bremer LIVE (hieronder).

Update: Partijvoorzitter Dinges (opzoeken - red.) maakt excuses, "aan het slachtoffer natuurlijk, maar ook aan alle leden van D66." Ook moet de partij het "in de toekomst beter gaan doen". Dit verzuipt dus al meteen in PR-drek.

Update: "Het was vorig wel openbaar dat er een geheim gedeelte zou komen" - ja doeiii. Openbaring kan alleen "als de vrouwelijke betrokkene expliciet toestemming geeft", maar dat doet ze niet. Alleen de conclusie: "Grensoverschrijdend gedrag in haar werkomgeving."

Update: "Het had echt anders gemoeten." Lol.

Update: Hahaha. D66 voert een TEAM VERANTWOORD GEDRAG in.

Update: Nu een robot die een staccato tekst voorlee... oh verrek het is Kaag zelf.

Update: Kaag: "Grondigheid, zorgvuldigheid en degelijkheid". Iedereen: ME ZOLE, MENS!

Update: "Dit is opnieuw een stap in het op orde brengen van ons eigen huis." Nee, je bent net van de trap geflikkerd omdat je verzuimde hem van bovenaf schoon te vegen.

Update: "Er zijn veel aannames gedaan over mijn rol", klaagt Kaag. En: "Bij alle bedrijven, groot of klein, gaat wel eens iets mis."

Update: Kaag beweert dat ze de inhoud van de vertrouwelijke bijlage nog steeds niet heeft gelezen.

Update: Ze had anders moeten handelen en ze trekt het zich aan en ze neemt het zich kwalijk, zegt ze op doodse vlakke toon. Zelfde toon: "Hier heeft een vrouw te lang geen erkenning gehad voor grensoverschrijdend gedrag en dat is afschuwelijk." Nog steeds dode toon: "Als leider van D66 spijt mij dit."

Update: Kaag zegt dat ze al haar hele leven het goede doet voor vrouwen en meisjes en krijgt het toch weer uit haar smoel: "Wees niet stil"

Update: Eerste vraag Volkskrant: "Hoe gaat het met het slachtoffer?" Kaag: "Ik heb nog geen contact gehad." Daarna wordt ze kwaad.

Update: Kaag wordt enorm kribbig van kritische vragen. Maar ze verdwaalt in vragen/antwoorden over wel/niet gestuurde appjes en gepleegde belletjes: "Ik wissel ook wel eens van telefoon". Smullen hoor.

Update: "Dit gesprek is een soort kruisverhoor!"

Ja, lobby je hier maar eens uit meid