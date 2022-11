Wie hebben meer met elkaar gemeen?

Een PVV-stemmer en een D66-stemmer in dezelfde stad of regio of een PVV-stemmer in de regio en een PVV-stemmer in de stad en een D66-stemmer in de regio en een D66-stemmer de stad?

De afkeer van ‘Den Haag’ (en politiek-correct - hypocriet - Nederland) wordt door zowel de sociaal-cultureel ‘rechtse’ stedelingen als de sociaal-cultureel ‘rechtse’ mensen uit de regio gedeeld. En die hebben onderling inhoudelijk meer met elkaar gemeen dan met de gemiddelde D66’er.

Zonder decennialange kansarme- en kansloze massamigratie zouden we veel meer beschikbare (sociale huur)woningen hebben gehad, veel minder lange wachtlijsten in de gezondheidszorg, veel minder kosten aan sociale voorzieningen en veel minder (zware) criminaliteit. Daar zijn de meeste sociaal-cultureel ‘rechtse’ mensen het met elkaar over eens. Waar ze ook wonen.

De kloof is cultureel, regio/stad (noch opleiding) heeft daar gewoon niet zoveel mee te maken.

Zolang dit kabinet een sociaal-cultureel ‘links’ beleid blijft voeren omwille van de machtsverslaving van Mark R., wordt de kloof tussen hen en de sociaal-cultureel ‘rechtse’ meerderheid van Nederland alleen maar groter.

Je kunt zoiets ook gewoon een gebrek aan ECHTE democratie noemen. Want dat is wat het in werkelijkheid is.

Dat is het werkelijke probleem.

Suggereren dat het een platteland vs. stad tegenstelling is leidt de aandacht alleen maar (opzettelijk?) af van dat werkelijke probleem.

Volksvertegenwoordigers zouden zich bezig moeten houden met problemen oplossen, in plaats van problemen in stand houden om daarmee (blijvend) politiek te kunnen bedrijven.

Dankzij lui als Mark R. is de politiek gecorrumpeerd.