Herkenbaar, de ondersteuning stopt ook bij die van mij bij de 25 km/uur en laat ik nu op de rechte stukken toch bijna altijd die 28-30 km/uur rijden. Want dat rijd toch het lekkerste, en het snelste, in de hoogste versnelling met weerstand op de trappers.

Voor ik de fiets had, reed ik elke dag met de auto, of anders trein naar het werk, nu ik de fiets heb is zo'n beetje 60/40 in het voordeel van de fiets. In de laatste 2 jaar een 5500 km met dat ding gereden, puur woon werk verkeer, beter iets dan niets, want met die oude fiets begon ik er nog geen eens aan.

Mijn conditie was niet goed, het is nog steeds niet van niveau van een topsporter, maar het is duidelijk vooruit gegaan.

En na de 4000 km gereden te hebben komen ook nog eens de financiële voordelen erbij kijken, de accu begint wel wat minder te worden, maar die nieuwe betaal ik lachend samen met de onderhoudsbeurt.