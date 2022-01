Ok, toch nog even over dat coronadebat van gisteravond. Want waar in de Tweede Kamer eindelijk een groeiend verzet ontstaat tegen de corona-QR's varen ze bij de PvdA een compleet andere koers. Daar willen ze dat Ernst Kuipers de invoering van 1G overweegt om het nachtleven weer open te gooien. Oftewel, alleen nog binnen met een recente negatieve test. Swabben voor stappen. De sector ziet het wel zitten, maar die zijn de afgelopen twee jaar dusdanig hard gegeseld met verplichte sluitingen dat ze iedere strohalm aangrijpen om weer leven in de tent te krijgen. En wij willen ook gewoon de hele nacht doorhalen aan de bar of Alkemadiaans hard vuistpompen linksvoor, maar dan dus zonder die wattenstaaf in onze hersenpan vooraf. Het einddoel is en blijft volledig open zonder beperkingen, dus waarom zou je nu een stap terug doen en een complete nachtleventestinfrastructuur opbouwen om een stukje schijnveiligheid te veinzen bij de kroegtijgers? Want dit kunnen we niet aan de nu al overbelaste testcapaciteit van de GGD overlaten en moet los daarvan opgebouwd en gefinancierd worden. En echt veiliger wordt het niet, want veel jongeren die positief testen of niet willen testen sluipen alsnog binnen met een op de zwarte markt gekocht negatief testresultaat. Als er überhaupt al gecontroleerd wordt. Dat is wellicht niet de bedoeling, maar wel de praktijk. Dus vergeet die 1G waar we na invoering waarschijnlijk nog lang aan vastzitten en laten we strijden voor het enige doel dat er echt toe doet: volledig open zonder beperkingen. Het is er tijd voor.