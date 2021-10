Die kans is groot als je het net verschenen rapport van Bank of America leest over de kosten van de energietransitie de komende 30 jaar.

The energy transition to a net zero greenhouse gas (GHG) economy by 2050 will be a very expensive exercise, estimated by the IEA at $150tn of total investment, over a period of 30 year. At $5tn p.a, the IEA see it costing as much as the entire US tax base every year for 30 years.