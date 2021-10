Even het letterlijke citaat vanaf 1:40. Thijsie vraagt: "ook de coronapas is er nog, door sommige mensen echt fel verfoeid. Kunt u hen hoop bieden dat dat begin november wordt afgeschaald?" Waarop Hugo zegt: "Nee, als je weer bij elkaar wilt komen in grotere groepen wil je met name dat dat bij elkaar komen niet versnellend is in de verspreiding van dat virus. En waar zien we nu dat dat virus zich verspreidt? Met name onder ongevaccineerden. Dus als je wilt dat gevaccineerden en ongevaccineerden weer in groepen bij elkaar kunnen komen, moet je zorgen dat je het wel veilig doet, en dat is met die coronapas. We kunnen niet nu al daar van af, zou ik denken."

Vervolgens stelt Hugo dat de maatregelen die daadwerkelijk economisch belemmerend zijn als eerst gestopt moeten worden, zoals de maximale capaciteit van 75% en de nachtsluiting van horeca om 00:00. "De coronapas is hooguit vervelend" zegt hij vervolgens, suggererend dat de pas geen economische belemmering oplevert. Thijsie parafraseert vervolgens: "Okay, dus die coronapas blijft langer dan die andere maatregelen?" waarop Hugo antwoordt met: "Daar ga ik nu niet op in". "Denkt u dat de coronapas de hele winter blijft?" "Weet ik niet, daar kan ik echt niet op vooruit lopen".

Nou, bepaald verwarrend maar ook weer niet want de strekking is kraakhelder: die QR-pas blijft na begin november gewoon van kracht en dat zal-ie zeer waarschijnlijk blijven als de herfst/winterstijgingen in het aantal besmettingen naar verwachting doorzet. Toch vreemd dat Denemarken, Zweden en Noorwegen bij een lagere vaccinatiegraad wel open gingen.

In ander nieuws adivseert het OMT herstelbewijzen een jaar in plaats van zes maanden geldig te maken, maar adviseert het tegelijkertijd ook "tegen de serologische test voor het krijgen van een coronatoegangsbewijs." Ze vinden "de test niet bruikbaar voor het coronatoegangsbewijs, omdat het tijdstip van de infectie niet is vast te stellen. Daardoor is het volgens hen niet mogelijk een termijn aan het toegangsbewijs te koppelen."