Opmerkelijk. In het land dat al anderhalf jaar amper maatregelen had is dusdanig weinig aan de hand dat het volgende week woensdag 29 september ook die paar bestaande maatregelen én het plan voor een vaccinatiepaspoort schrapt. Bijna 75% is er volledig gevaccineerd, meer dan 80% van Zweden boven de 16 jaar is 1 keer gevaccineerd. In Nederland ligt de vaccinatiegraad hoger, namelijk respectievelijk 82,1% en 86%.

The Local SE schrijft over de persconferentie vandaag door het Zweedse ministerie van Gezondheid: "The ministers confirmed that Sweden would definitely go ahead with previously announced changes from September 29th, including the removal of audience limits at all public events, the removal of all remaining restrictions for restaurants and bars, and the removal of the Public Health Agency’s recommendations for the general public such as to work from home if possible. (...) No vaccination pass will be used to regulate entry to events or to other businesses, but the government has not ruled out that it may be used in future."

Wel krijgen ongevaccineerden een obligaat standje en wordt hen voor de vorm gevraagd niet teveel te niezen op de dansvloer. "Unvaccinated people must continue to adapt their life after September 29th by not visiting bars, restaurants, events where there may be crowding, for example," aldus de plaatselijke Van Dissel. Maar dat is dus een vraag en geen beleid waarop gecontroleerd gaat worden. Kortom, een heel ander verhaal dan die vaccinatieplicht-hel Litouwen.

