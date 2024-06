Maar Zweden tellen niet want die hebben geen koloniale geschiedenis en daarmee geen ziel, kunst of cultuur en stopten pas in 1976 met eugenetische gedwongen sterilisaties. Dus van harte met de eerste plaats mannen, hard voor gewerkt. Het CBS - volgens de huisregels verplicht lezen in de stem van Tanja Traag - schrijft:

"Nederland heeft de op een na hoogste brede welvaart in het ‘hier en nu’ van de Europese Unie. (...) Bij de vergelijking gaat het om de brede welvaart in het 'hier en nu', dat wil zeggen, niet om de consequenties ervan voor andere generaties of andere landen. Om te bepalen hoe het met de brede welvaart in het hier en nu is gesteld, zijn cijfers per lidstaat vergeleken voor 23 indicatoren bij negen verschillende thema’s. Nederland scoort op 14 van de indicatoren gunstig, vooral op vertrouwen in andere mensen."

Ziet u, vandaar dus het algehele optimisme van uw verkenners aan de voorste linies van het energetische schimmenspel dat een cultuur de gevoelde richting van de tijd in duwt. En nu voorwaarts de breedte in.