Kom er maar in, Kontnaald. Joost Klein moet voor een Zweeds TRIBUNAAL verschijnen en er is een datum. Begin juni in Malmö wat nu al het proces van de eeuw gaat worden. Kleins advocaat Jan-Åke Fält ontkent dat de zangert met al z'n bewegingen ook maar ergens schuldig aan is: HAN FÖRNEKAR BROTT! Rechtbankverslaggever Aran Bade kan z'n koffers pakken.