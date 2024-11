Moet je zien! Daar is de Cherrypickende Bureaucraten Service weer. Met een nieuwsbericht. En cijfers. Uit onderzoek. Citaat: "Uit onderzoek is gebleken dat achtergrondkenmerken, met name het opleidingsniveau, samenhangen met de kans dat iemand gebruikmaakt van bijstand. Als rekening wordt gehouden met deze achtergrondkenmerken zijn de verschillen naar geboorteland en herkomstland kleiner, maar blijven wel aanwezig." Hè get. Fikse discussie op GSHQ of we zulks wel moesten publiceren. Want het geeft munitie aan racisten en xenofoben. Zoals ene Jan van de Beek (2017, 2024), Wouter Bos (2005), Lodewijk Asscher (2021), en linkse kiezers (2024).

Afijn.