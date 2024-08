Hey even kalm aan met die vooroordelen. Maar dit is vanaf 2000 van alle tijden. Volgens de Deense minister van Justitie "worden Zweedse tieners "ingehuurd als kindsoldaten" om geweld te plegen in Denemarken. Denemarken worstelt al maanden met geweld dat gepleegd wordt door jongeren uit Zweden. Bendes zouden minderjarigen naar Denemarken sturen, omdat zij minder streng gecontroleerd worden door de politie en lagere straffen krijgen."

In Zweden waren er in 2023 ruim 350 schietpartijen waarbij 53 doden vielen, en dat is per capita het hoogste vuurwapengeweld van Europa. En hoogste tijd dat een Europees land zijn culturele zelfvertrouwen hervindt en cultuur begint te exporteren.

Het is onduidelijk om hoeveel expats het precies gaat, maar DR Nyheder schrijft dat er al 25 zaken lopen waarbij 'Zweden' criminele aanslagen uitvoeren in Denemarken. Een handgranaatje over de heg levert al snel zo'n 8.700 euro op, en een schietpartij 44.000 euro. En er zijn dagen dat je dat als Somalische minderjarige niet hebt liggen.