God-god-gódverdomme als dit zo doorgaat komt KRO-NCRV er weer bovenop. Hier neemt het aantal katholieken goddank nog af, maar in het land waar we Sander Schimmelpenninck graag definitief naartoe zouden deporteren is er sprake van nieuwe en niet geheel natuurlijke aanwas. Want wat lezen we in Trouw: TikTok verandert onschuldige seculiere tienerzweden in koorknaapjes. Als duiding levert de krant misschien wel de domste quote van 2024 tot dusver: "Onder jonge mensen bestaat een groeiende belangstelling voor religie en kwesties als ergens bij horen, identiteit, gemeenschap en hoop." Is afkomstig van een hoogleraar overigens, voor wat het waard is.