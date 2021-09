: makkelijke bullshit over anderen. 100.000 is laag. Het is een lage schatting. Wanneer er nu praktisch 20.000 doden zijn kun je wel uitrekenen dat niets doen minstens 100.000 zou opleveren en waarschijnlijk meer dan 200.000 Kijk maar even naar Brazilië en Manaus. Daarbij gaan anderen ook dood omdat de gezondheidszorg stopt. Heel simpel allemaal.