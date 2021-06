Fijne Fuck You Zomaar Repo van het roze omroepje PowNed. Die gozer met de schurende stem kon eindelijk weer eens zuipen in gezelschap (dat valt minder op dan in je eentje) en brengt ons dit weekend een bevrijdende reportage: "testen voor toegang" is zo lek als Chinees viruslaboratorium in Wuhan. Heb je een (1) negatieve test? Gewoon tien keer uitprinten en aan al je vrienden geven en je loopt zo langs de scannerbouncers naar binnen. Nog makkelijker: een screenshot maken van de coronacheckerapp in je mobiele telefoon en in de hele voetbalgroep gooien op Whatsapp. Foto openen op het scherm, lijkt net of je de app open hebt. QR'etje scannen, groen vinkje, und do ist der Barmann. En die 250 miljoen voor toegangstestbedrijven in de kongsi tussen Hugo de Jonge Kan Niks & Commercieel Opportunisme? Daar haal je ook zonder test moeiteloos een negatief bewijsje op voor concert/festival/vliegreis. Kopiëren, paar namen & nummers aanpassen, und do ist der Bahnhof & Flughafen. De Chinese Democratie is voorlopig nog niet coronaproof waterdicht. Hoera vrijheid!

