NIEMAND. Helemaal NIEMAND woont voor de lol in een tiny house. En wie het wel doet kan in 99% van de gevallen niks anders krijgen, ja huizenmarkt boeh boeh boeh, en wie er dan ook nog eens positief over is, doet dat uit escapisme. Kijk toch eens hoe efficiënt ik gebruik maak van de ruimte omdat ik schijt in mijn wastafel! Poeh poeh knap hoor! Het is allemaal leuk en aardig en prima en als Petra haar leven wil slijten op 9m2, maar die onhebbelijke neiging van de media om de kleinste paddenstoelen van het smurfendorp op te hemelen als een kasteel in Luilekkerland, met vanillevla-riviertjes in de tuin en karbonades aan de boom. Het Algemeen Schijtblad is al jaren bezig met de bewieroking van die geïsoleerde vuilcontainers en nu begint dat gezeik ook bij het NHD. Het zijn bijna altijd vrouwen die willen laten zien dat ze in een tiny house wonen en ze heten altijd Marjolein, Rianne, Wendy of Petra. Die aan aandacht verslaafde Petra stond al een keer in het Tiny House Terreur Terrorblad en nu moet ze haar weer vertellen in het NHD en het is altijd hetzelfde gezeik. GA. GEWOON. WEG.

Wat een ongelooflijke Petra