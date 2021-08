Tiny house is een Amerikaans concept en de meeste NL huizen zijn voor Amerikaanse begrippen al fucking tiny.

Amerikaanse (suburban) huizen zijn vaak 300-400m2 met (3?)dubbele garage. En het zal lekker wonen zijn, maar eerlijk is eerlijk, ze zijn veel te grote energie slurpende wangedrochten, waarvan het vloeroppervlak vaak nauwelijks wordt gebruikt, en waar vaak meerdere kamers niet anders zijn dan opslag ruimte voor nutteloze zaken die ook nauwelijks gebruikt worden.

In die context is een tiny house best een aardig (zij het een wat doorgeslagen) concept.

Maar je ziet de Amerikaanse tiny huizen ook steeds weer groter worden, omdat de echte tiny houses gewoon niet werken. Voor huidige tiny houses is 100 m2 woonoppervlak al geen uitzondering meer (met grondafmeting van ca. 13 x 4 m, dus net zo groot of zelfs groter als een Hollands rijtjeshuis.) Of ze zetten er voor de kinderen een tweede tiny house bij en kom je ook alweer aan een flinke formaat.

En dan hebben we het over rijtjeshuizen. Nederlandse appartementen, portiekwoningen etc. zijn 60-80 m2. Veel Tiny-er kan niet.