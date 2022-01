Interview in het Volkskrant Magazine van morgen – maar tegenwoordig krijg je het magazine al vrijdagmiddag in de bus – met Janis Ian, de grande dame van de singer-songwriters, nav haar pas uitgebrachte, en wellicht laatste, album.

Lang geleden, ver weg in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen ik op een studentenflat in Leiden woonde, luisterde ik naar haar songs; ‘moest’ ik naar haar songs luisteren, want een vriendinnetje waar ik heel verliefd op was, was een fan van Ian. Zelf was ik in die jaren helemaal ‘into jazz’ (en ik ben nog steeds een enorme jazz fan), en tamelijk eenkennig: ik vond alle muziek buiten jazz ‘minder’ (‘waardig’ laat ik hier maar weg, maar ik ben bang dat ik dat vaak wel vond). Later is dat allemaal weer goed gekomen, hoor, en vind ik ook veel muziek buiten jazz – rock, pop, klassiek – de moeite waard. Ik vond Janis Ian toen typische ‘meisjesmuziek’, en zij vond mijn muziek: “Maar ik kan hier totaal geen melodie in ontdekken, en van dat zenuwachtige gedoe op die saxofoon/trompet word ik zelf ook helemaal zenuwachtig’’.

Maar vele jaren later ben ik Janis Ian wel gaan waarderen: mooie songs over de minder leuke kanten van het leven. Ik ontdekte toen ook dat ze op haar 14e (ze is onlangs 70 geworden), als half kindsterretje dus, een controversiële song had gezongen over een interraciale liefdesrelatie.

Maar nu post ik hier in het café haar grootste ‘hit’: At Seventeen, over meisjes die niet het populairste meisje in de klas waren, onzeker waren, en dagdroomden dat ze wel gelukkig waren.

www.youtube.com/watch?v=CZQyoiXzUrY