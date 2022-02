Is niet te begrijpen. Nederland heeft zulke achterlijke regelgeving en andere dingen dat je je kunt afvragen hoe mensen dat tolereren, want in een ander land zouden mensen de gebouwen letterlijk en figuurlijk in brand steken. Nederland is een goed land om in te wonen, maar sommige zaken hier zijn veel te gecompliceerd voor geen reden.

Voorbeeld: in de VS is elk extra gewerkte geld van jou. De belasting raakt het niet aan. In Nederland? Extra belasting betalen over het extra gewerkt geld. En pas op met het vakantiegeld, daar gaat nog meer vanaf dan de normale belasting. In welk land behalve Nederland gebeurt dit?