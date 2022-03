Ja ho ho ho nee hè. Natuurlijk zijn RT.com en Sputnik.com Russische propagandavehikels (als je ze al kunt bereiken door al die DDOS-aanvallen) met de betrouwbaarheid van een pak melk dat een week in de zon heeft gestaan. Maar dat de Nederlandse internetproviders VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN vandaag aankondigen dat ze door EU-regels worden gedwongen deze sites te gaan blokkeren is echt absurd. Hallo EU. Zijn jullie wel eens op het internet geweest? Dat staat helemaal vol met geweldige, briljante, gevoelige, fijnzinnige, magistrale content, maar het staat misschien nog wel voller met TOTALE CRACK. Echt enorme crack. Echt debiele crack. Echt gevaarlijke crack. De crack die op RT.com en Sputnik.com te vinden is/was valt daarbij best wel in het niet. Je zou nog kunnen zeggen dat RT.com en Sputnik.com een aparte categorie zijn, omdat Poetin ze inzet voor zijn propaganda-oorlog in het Westen, maar wij hebben nou niet bepaald het idee dat Poetin de propaganda-oorlog in het Westen aan het winnen is of zoiets.

De Russen reageren ook nog eens door in rap tempo alle Westerse informatiebronnen te blokkeren, waardoor je er bovendien voor zorgt dat mensen die op moment ECHT behoefte hebben aan 'Rusland-onvriendelijk' nieuws (namelijk: Russen) dat niet krijgen, en snijdt je keihard in je eigen geopolitieke vingers. Bovendien zet deze stap van Europese Unie de deur open naar nog veel meer politiek gekleurde internetcensuur en als er iets is waar wij helemaal geen zin in hebben, dan is het wel politiek gekleurde internetcensuur. Want voor je het weet gaan providers alle sites die door de Europese Unie als nepnieuws worden aangevinkt blokkeren, en dan kunt u nooit meer lezen wat ze er bij de Gelderlander, NPO Radio 1, TPO.nl en oh ja HIER OP GEENSTIJL.NL allemaal van vinden. Slecht idee dus, die blokkade. Doe maar niet.