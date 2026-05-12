Het is natuurlijk een groot wonder om geboren te worden, maar wat nog een veel groter wonder is: langzaam de leeftijdsladder opklimmen en gezellig oud worden. Hoe wij, volwassenen, het al zover hebben geschopt blijkt dus een waar godswonder, want onderzoek van de GGD Amsterdam leert dat baby- en kindervoedsel hartstikke ongezond is: "Zo bevatten de meeste fruitpotjes, babypap en kindertoetjes te veel suiker. En de meeste maaltijdpotjes blijken helemaal geen volwaardige maaltijd te zijn." Al die jaren voor de gek gehouden, er is helemaal niemand groot en sterk geworden van die broccolibende of walgelijke wortelwirwar op een lepeltje vermomd als tweelingen vernietigend vliegtuig, we deden het allemaal op eigen oerkracht. Als baby- en kindervoeding, waarbij je toch de meeste prudentie verwacht, al zo ongezond is, hoe zit het dan wel niet met volwassenenvoer? Ja hoor eens, wij nemen vanaf nu geen enkel risico meer en houden het oud, vertrouwd en lekker bij moeders tiet.