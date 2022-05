Gelul. Vrijwel iedereen die "ongepaste" grapjes hierover maakt weet waar de grens is. Zelfs lui die er in een dronken bui een beetje overheen zijn gegaan hebben donders goed door dat ze fout zaten. Deze uitspraak van het OM is een aanklacht tegen alle mannen. Liggen de voorgedrukte formulieren al klaar?



Goed, misschien niet álle mannen. Maar het blijft een rare redenering: wie er grapjes over maakt of er lichtzinnig over doet, is medeschuldig. Maar zo hard stellen ze het natuurlijk niet, het is het gebruikelijke wollige "draagt bij aan" of "creeërt een sfeer waarbinnen". Ze bedoelen natuurlijk wel degelijk medeplichtigheid.



Wat al die hypersensitieve safespacers eens moeten begrijpen, is dat die grappen niet of nauwelijks bijdragen aan daadwerkelijke aanrandingen. Want we weten heus wel dat die grappen fout zijn, en waar de grenzen liggen. Ban je de grappen uit, dan gaan de echte griezels nog steeds over die grens heen.