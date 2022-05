Een bijzondere ontsporing in de toch al bizarre rechtszaak (verslag bij rechtbankkoningin Belleman) tegen Michael M.: een man die verdacht wordt van onder meer groomen, chanteren, bedreigen en misbruiken van minderjarige meisjes en het delen van extreem gewelddadige natuurvideo's op zijn eigen viespeukenwebsite. Een smerig stuk uitschot dat de geëiste twaalf jaar cel en tbs meer dan verdient, daar twijfelen we niet aan, maar het was een uitstapje in het betoog van de Officier van Justitie dat opviel. De aanklager vond het nodig om de actualiteit er aan de haren bij te slepen en achtte de lacherigheid waarmee de heren van Vandaag Inside reageerden op de oude nachtkaars van een nog oudere snor het bewijs dat er een markt is voor de ranzige verkrachtingsporno die M. verspreidde op zijn website. Nu praten we het niet goed dat mensen kaarsen in bewusteloze vrouwen kandelaren, maar die domme dronken daad uit de vorige eeuw is moeilijk te vergelijken met de video's van snoeiharde, doelgerichte en sensatiebeluste verkrachtingen, dierenseks en ander smerige praktijken. Het is al discutabel dat het Openbaar Ministerie op eigen houtje in de kaarsenhouder van Derksen gaat gluren, maar dat het OM in een compleet ongerelateerde zaak de heren nog even publiekelijk door het slijk haalt is helemaal bizar. Rechtszaak wegens smaad wanneer?