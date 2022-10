In Nederland is het kennelijk gebruikelijk om, als je constructief een geschil wil oplossen, een groep vrienden op te trommelen en dan verhaal te gaan halen. In de Jumbo bijvoorbeeld, maar ook op vakantie-eiland Mallorca, waar Sanil Boughlalah van z'n Hilversumse kopschopvriendjes een appje kreeg om een andere vriendengroep 'een lesje te leren'. Het liep op twee plekken helemaal uit de hand en met het schuim op de bek schopte Sanil meerdere mensen (zoals ook deze Javier) half of helemaal de dood in. De OvJ eist tien jaar cel tegen Sanil, die wordt gezien als de hoofdverantwoordelijke voor de dood van Carlo Heuvelman. Om Sanil te verdedigen is Peter Plasman aan komen glibberen en hij krijgt vandaag zijn minutes of fame - het woord is namelijk aan de verdediging. Lang verhaal kort, papa's-kindje Sanil geeft toe zich als een beest te hebben gedragen, maar bij Carlo was hij zogenaamd dan weer niet in de buurt. Helaas voor hem is hij opgeofferd door zijn vriendjes. Gooi & Eem-tweets weer na de klik, updates volgen hieronder, later meerrr.

Maar het is zo'n lieve jongen - Sanil Boughlalah in actie