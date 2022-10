We gaan verder op de derde dag van het proces tegen de Hilversum Hellfighters, de negen kopschopkakkers die op vakantie-eiland Mallorca meerdere mensen half en helemaal dood (Carlo Heuvelman) hebben getrapt en er vervolgens mee weg dachten te komen door te vluchten, getuigen te intimideren, media te bedreigen, vadertjes te laten bellen / emmers vol te laten huilen en advocaatjes alvast naar het front te sturen. Het is een collectieve wanprestatie van die jongens. Niet alleen op Mallorca, waar de groep niet ingreep toen agressievelingen als Mees Telkamp, Hein Busschers en Sanil Boughlalah met het schuim op de bek om zich heen begonnen te slaan en schoppen, niet achteraf bij de politie toen er de kans was schoon schip te maken en, zo blijkt inmiddels, niet nu tijdens de rechtszaak, om de ouders van Carlo Heuvelman de duidelijkheid te geven die zij verdienen.

Vandaag voor het hekje: Lukas Onrust (boven tweede van rechts, 11-1-2003), Lars van den Hoed (linksboven, 8-3-2002) en Martijn Tibbe (boven tweede van links, 8-3-2002). De rol van Lukas Onrust leek aanvankelijk niet zo boeiend, een loser die zich verschuilt achter z'n vriendjes, en achter z'n pa, want hij was het kennelijk die de voicemail van GeenStijl volscheet met larmoyant dreigement over z'n zeuntje. Maar kijk nu eens wie er in het beklaagdenbankje zit, met een slap handje te zwaaien naar z'n pappie: Lukas Onrust, verdacht van poging doodslag voor café De Zaak (dus niet meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman) en twee keer openlijk geweld. Kopschopkneus Lukas draait niet alleen op zijn dj-setje aan de knoppen, dat doet hij ook binnen de vriendengroep. Zo appt hij via Telegram aan collega-kopschopkakker Stan Franken: "Zwijg gewoon totdat je advo er is. Dan komt goed. En leer zijn nr uit je hoofd." En op Mallorca verbrandde Lukas zijn shirt - iets te vaak CSI gekeken - omdat hij er mogelijk aan herkend zou worden. Geen zuivere koffie, deze gozer.

Tweede hoofdrolspeler vandaag: Lars van den Hoed. Net als Lukas verdacht van poging doodslag voor De Zaak en twee keer openlijk geweld. Lars is een van de aanstichters van het gezeik: bij cafe De Zaak kreeg hij samen met Daan van Stapele ruzie met een andere groep over stoelen (vroeger, in coronatijd, mocht je niet staan in cafés). Aanvankelijk verklaarde hij Carlo wel te hebben gezien, later veranderde hij die verklaring: "Ik denk dat ik daar een fout heb gemaakt en dat ik de groep bedoelde en niet Carlo als persoon." Tuurlijk jongen. Lars bleef lang onder de radar, tot Nu.nl plots berichtte over nieuw beeldmateriaal, opgeduikeld van het Snapchat-account van Lars. Triomfantelijk filmde hij zichzelf en de verwondingen aan zijn knokkels, met als begeleidende tekst: "Even een groepsgevecht gehad." Een andere persoon in de kamer zegt vervolgens: "Het hoofd lag gewoon zo op de grond. Dus ik wil gewoon niet weten wat er aan de hand is." (Waarbij de politie niet zeker weet of het daadwerkelijk 'hoofd' wordt gezegd). Ook dit is weer geen zuivere koffie en ook deze Lars verschuilt zich weer achter de smoezen van het team.

Dan tot slot vandaag: Martijn Tibbe. Hij wordt enkel verdacht van openlijk geweld en lijkt dus niet te hebben deelgenomen aan het kopschoppen. Wel lijdt ook Martijn Tibbe aan amnesie, dan wel aan de Ziekte van Omerta. "Ik weet dat het jongens van mijn groep waren, maar heb geen namen", verklaarde hij eerder. Dan ben je misschien niet direct schuldig aan kopschoppen of de dood van Carlo Heuvelman, maar het is in dit land ook mogelijk mensen te veroordelen die deel uitmaakten van een groep. En zo schiet deze Martijn Tibbe zich met zijn weigerachtige houding vanzelf in zijn poot en dan mag hij gaan zitten voor de daden van anderen.

Waar hij, Lars en Lukas vandaag weer geen actieve herinnering aan hebben leest u op de vertrouwde kanalen: bij Kolsloot, bij de Gooi- en Eemlander en vanzelf hieronder in de updates. Later meerrrrr...

UPDATE - Wauw! Martijn Tibbe is aangehouden en afgevoerd wegens meineed! Martijn verklaarde - tot verbazing van de rechtbank - niet meer aanwezig te zijn geweest bij een groepsgesprek over de knokpartij. Tot er beelden van Snapchat werden getoond waaruit blijkt dat hij wél aanwezig was bij zo'n onderonsje. Meineed en weg ermee dus, heerlijk

UPDATE - Lukas Onrust poept nu in zijn broek en beroept zich vandaag de hele dag op zijn 'zwijgrecht'