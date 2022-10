Boven vlnr: Stan; Martijn; Lars; Lukas; Daan - Onder vlnr: Kaan; Mees; Hein; Sanil

Dag 2 van de zaak rond de dood van Carlo Heuvelman en vandaag staan de eerste hoofdverdachten op de agenda: Mees Telkamp (25-4-2003) en Hein Busschers (27-4-2003). Mees Telkamp (geen familie van Mieke Telkamp, want die heet eigenlijk Maria Telgenkamp) wordt verdacht van medeplegen doodslag, twee keer poging doodslag, twee keer openlijk geweld. Mees wordt door getuigen die 'verder van de groep staan' aangewezen als een van de hoofddaders. Zijn naam verschijnt ook enkele keren in onze linktips. Strekking: Mees Telkamp staat in Hilversum bekend als extreem vervelend joch. De bevindingen van De Telegraaf zijn hetzelfde: "Een vreselijk ventje." Mees maakte online ruzie met een persoon die hij uitmaakte voor 'kkr mongool' en 'kkr inteeld, queer', had met Stan Franken afgesproken even voordat bij het ouderlijk huis van een getuige de ruiten werden ingesmeten (pure intimidatie), vroeg aan een bezoeker in de gevangenis 'dat zusje' van de getuige te 'neuken alsjeblieft' (chantage), want hij wilde die getuige 'gewoon pijn doen van binnen'. Een matig gezellige snuiter dus - gelukkig zit hij weer vast om het schenden van de voorwaarden. Hij blowde, ging op vakantie en heeft het empathisch vermogen van een zak slachtafval.

De naam Stan Franken (26-12-2002) is gevallen. Niet familie van een OvJ. Stan wordt niet verdacht van poging doodslag, wel van geweld. Wel is hij loyaal aan de groep: bij het ruitenincident rond de getuige had Stan een onderonsje met Mees en een uur voor het incident appte hij naar een derde persoon iets als: "Wanneer gaan bij [getuige] de ramen eruit?" En zo geschiedde. Leuk hoor Stan!

Wél een hoofdrolspeler is Hein Busschers (27-4-2003). Onafhankelijk, sociaal, levensgenieter. Hij wel, ja. U kent Hein van zijn prachtige motto 'Of je nou een 10 haalt of een 6je, positiviteit haal je altijd uit een groen flesje'. Hein werd begin augustus aangehouden, zat even in voorarrest en huppelt nu weer vrij rond. Na de dood van Carlo Heuvelman appte Hein zijn vriendin: "Schat. Ik moet je spreken via de app. Die jongen is overleden." Vriendin: "Nee…" Hein: "Ik kan wel huilen. Maar IK WAS DIT NIET." Wat opmerkelijk is, want getuigen wijzen Hein juist wél aan als een van de hoofddaders. Wat zelfs zijn maatje Sanil lijkt te insinueren, in een getapt gesprek met Mees in een arrestantenbusje: "Als rechts van mij Daan en Hein stonden. Begrijp me niet verkeerd, ik geef hun niet de schuld, maar daar rechts stond Carlo."

Hoe vergeetachtig Mees, Stan en Hein precies zijn over dat ene moment hoort u vandaag, bij Belleman na de klik, hier bij Kolsloot. Later meerrrr, updates volgen.

UPDATE - Hein Busschers gaf ene Javier een kopschop. Althans, volgens een getuige was het een kopschop. Volgens Hein zelf was het de schouder. Een voetbalpass, 'met binnenkant voet'. En waarom? "Een combinatie van angst en verkeerde keuzes maken." Van de aanslag op Carlo Heuvelman heeft hij zogenaamd 'niets gezien'.

UPDATE - Mees Telkamp is 'nogal aanwezig'. Harde stem. ADHD. "Een mannetje. Geen vrouwtje."

UPDATE - Er zijn bij de politie drie anonieme meldingen gedaan dat Mees betrokken was bij het incident met Carlo Heuvelman. De melding: Mees Telkamp heeft Carlo Heuvelman een klap gegeven waardoor deze op de grond viel. Zelf zegt hij dat hij achter ene Ruben aanging. Eerder op de avond jatte Mees ook nog een portemonnee. Zegt zelf dat hij 'echt veel' heeft gevochten en 'harde klappen' heeft uitgedeeld.

Mees Telkamp

Hein Busschers