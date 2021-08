De achttienjarige Mees Telkamp (geen familie van Mieke Telkamp, want die heet eigenlijk Telgenkamp) uit Hilversum (b)lijkt zich niet zo fraai te hebben gedragen op Mallorca, waar meerdere mensen helemaal dood of bijna helemaal dood zijn getrapt en geslagen. Meesje is in de ogen van het Openbaar Ministerie namelijk een van de hoofdvogels: hij had al medeplegen doodslag, poging doodslag en openlijk geweld aan zijn bekakte broekje, en daar is nog een keer poging doodslag en openlijk geweld bijgekomen. "De verdenking tegen deze 18-jarige Hilversummer is gebaseerd op verklaringen en beelden. Het voorarrest van T. is vandaag verlengd met negentig dagen. Dit is de maximale termijn." Nu hebben we dankzij onze linktips al wat verhalen gehoord dat Mees Telkamp in het Hilversumse te boek stond als uitermate vervelende patrijs, dus verbazen doen we ons niet. Sanil Boughlalah en Hein Busschers zitten ook nog vast; vandaag beslist de rechter-commissaris van de rechtbank over een verlenging van het voorarrest van de laatste twee (nog naamloze) opgepakte kneusjes.