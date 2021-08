dat is niet zo. Moord is ook geen bestaande tenlastelegging.

De kakkers vonden het altijd leuk om gezamelijk wat mensen in elkaar te trappen maar hebben niet echt opzet gehad iemand te doden. Daar zou teveel heisa van komen. Daarom zijn ze ook gevlucht. Wellicht is voorwaardelijke opzet aan te rekenen. Je kan wel op je tenen natellen dat kopschoppen tot de dood zal lijden bij 1 op de 10 gevallen. En dat was nu.

De vraag is ook of dit stel schoppende kakkers ook in Nederland of België actief is geweest. Zet de tronies on-line of in opsporing verzocht en zoek verklaringen. Dan gaat het blanke daders percentage weer wat omhoog, hoewel dat een moeilijke strijd is.

Het is toch ook vreemd dat zulke dwazen geloven dat het straffeloos kan blijven wanneer er hier en overal zoveel camera's zijn en iedereen een camera op zak heeft. De domheid en arrogantie. Het is net als die stewardessmepper in USA die bij zijn arrestatie nog roept dat zijn ouders miljoenen hebben.