Dat is nou precies wat ik probeer uit te leggen; dat is géén kwestie van geluk. Dat is een kwestie van héél veel tijd en energie stoppen in de opvoeding. U mag rustig weten dat ik zo af en toe alle zeilen heb moeten bijzetten om zaken in goede banen te leiden. Maar dat moet je er als ouder voor over hebben. En vooral niet denken, zoals te doen gebruikelijk in sommige culturen, dat de opvoeding iets is waar de samenleving voor verantwoordelijk is (politie, school enz.) Als je, zoals deze vader, geen flauw idee hebt dat jouw kind tot een wandaad als kopschoppen in staat is, dan is de ouder/kindrelatie niet goed. En natuurlijk, iedere opvoeder maakt fouten, maar de opvoeders van deze gasten hebben er wel héél erg een potje van gemaakt.