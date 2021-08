Brisant nieuws van Rutger de Jeukbeer en zijn Openbaar Ministerie. Ten eerste: de politie heeft na 3 WEKEN AFWACHTEN een 19-jarige kakbalknaap uit Hilversum uit zijn rukbunker getrokken. "De man wordt er van verdacht dat hij bij twee verschillende geweldsincidenten in de vroege ochtend van 14 juli in El Arenal op Mallorca twee slachtoffers op en tegen het hoofd heeft geschopt. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van tweemaal poging doodslag." Die gast (maar wie was het? Hein? Sanil? Damiaan? Lukas? Stan? Martijn? Daan? Of toch iemand anders van de groep?) is dus toast.

Maar dan komt het, ten tweede. "Het slachtoffer van de schoppende beweging op de beelden die veelvuldig zijn gedeeld op internet, zo is uit Spaans onderzoek gebleken, is niet de 27-jarige man uit Waddinxveen." Okee. Dus de persoon wiens schedel op deze beelden tot moes wordt getrapt door leden van de Hilversumse Einsatzgruppen is NIET de overleden Carlo Heuvelman, maar een ánder slachtoffer.

En dan komt er nog meer, ten derde. "Inmiddels hebben elf personen als getuige verklaringen afgelegd in dit onderzoek, waarvan acht zelf ook aangifte hebben gedaan van tegen hen gepleegd geweld. Alle getuigen hebben de Nederlandse nationaliteit." Dus de kopschopkakkers hebben tegen zeker ACHT PERSONEN extreem en in één geval zelfs fataal geweld gebruikt. (Wat natuurlijk ook kan, zoals een snuggere reaguurder opmerkt: kopschopkakkers hebben zelf ook aangifte gedaan van geweld, zodat de moorddadige actie van hun groep een ordinaire vechtpartij lijkt)

Het is nóg veel erger dan we dachten.

UPDATE: Het is dus aannemelijk dat de overleden Carlo de andere persoon is op de beelden, degene die al op de grond ligt en waar personen overheen gebogen staan. De plek is in ieder geval hetzelfde: dit is de graffiti op de plek van de beelden, en daar liggen ook de bloemen voor Carlo, uit de ANP-foto bovenaan het topic.

UPDATE: De vader van Sanil Boughlalah bevestigt tegenover het AD dat de verdachte in kwestie Sanil Boughlalah is. "Sanil wordt verdacht van betrokkenheid bij het drama maar was naar eigen zeggen niet in de buurt van de vechtpartij."

UPDATE: "Een vriend van Carlo zou zich ook agressief hebben gedragen, onder andere tegen de uitbater van een discotheek. 'Sanil en zijn vrienden wilden hun kant van het verhaal naar buiten brengen nadat ze waren zwartgemaakt op geenstijl maar deden dat op advies van advocaten niet', zegt de vader van de aangehouden verdachte." Paar kanttekeningen van 'geenstijl': 1. als iemand zich 'agressief gedraagt' is dat nog geen reden hem halfdood en zijn vriend helemaal dood te trappen. 2. Er is helemaal niemand 'zwartgemaakt', we hebben ze gewoon even door Google gehaald. 3. We hebben pertinent geen interesse in 'hun kant van het verhaal'. Dat verhaal mogen ze tegen de rechter vertellen.

UPDATE: OM past introductie aan in het nieuwsbericht: "De man wordt er van verdacht dat hij bij twee verschillende geweldsincidenten in de vroege ochtend van 14 juli in El Arenal op Mallorca twee slachtoffers - niet het dodelijke slachtoffer - op en tegen het hoofd heeft geschopt. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van tweemaal poging doodslag." Sanil Boughlalah wordt dus verdacht van twee keer kopschoppen, hij zou dus degene op de beelden zijn, maar nieuw is 'niet het dodelijke slachtoffer'. Hij wordt dus (nog) niet verdacht van de moord op Carlo Heuvelman.