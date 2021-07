Elk weekend zijn onze uitgaanscentra ervan vergeven: opgefokte kudt-pubers en twintigers die stijf staan van de pillen, de coke en de alcohol. Altijd in roedels, praten als machinegeweren, enorme pupillen, niet in staat om ook maar één seconde stil te staan, schuimend van de testosteron, en een gedrag alsof ze de wereld in eigendom hebben.

Eén seconde te lang naar ze kijken en je loopt de kans om in een ambulance te eindigen. Of erger.

Het is de vraag wat je zou moeten doen om deze roofdieren terug in de kooi te krijgen; elke dertig meter een paar politie-agenten? Her-introductie van ondergrondse kerkers met rammelende kettingen, ratten en slechts water & oud brood als voeding? Schandpalen op marktpleinen? Knokploegen? Gewapende nachtwachten? Of in het openbaar spitsroeden laten lopen zoals in voorbije eeuwen en te zien op het plaatje hieronder?

upload.wikimedia.org/wikipedia/common...

Ik lees vaak dat mensen zich ergeren aan het feit dat zelden iemand ingrijpt. Maar wat moet je in je eentje tegen een bende gedrogeerde, losgeslagen beesten? Of wat kun je uitrichten als je geen vecht-ervaring hebt of niet bedreven bent in martial arts? Of als je, zoals ik, ondanks mijn uitsloverijen drie maal per week in de sportschool, toch te versleten bent om de confrontatie aan te gaan met een roedel jeugdige straat-hyena's?

Ik weet het niet.

Maar wat ik wel weet, is dat een belangrijk deel van de jeugd terug in zijn hok moet. En aan de ketting. Voordat we definitief ten prooi vallen aan de waanzin en we overgeleverd worden aan de wetten van de jungle.

Hoeveel argeloze mensen moeten er nog bloedend op het asfalt eindigen voordat eindelijk de IJzeren Vuist wordt gehanteerd?

Hoeveel geïmproviseerde monumentjes moeten er nog worden opgericht voor doodgemepte voorbijgangers? Hoeveel stille tochten nog georganiseerd?

Eén ding is duidelijk: met slappe bullshit zoals tegels met een lieveheers-beestje erop, maken we ons alleen maar belachelijk. En exposeren we onszelf als de natte tosti's waarin we langzaam zijn gemuteerd.