Eigenlijk moeten we maar gewoon medelijden hebben met het Openbaar Ministerie. Een meisje/jongen krijgt klappen in Amstelveen en de minderjarige dader wordt meteen uit voorzorg een paar weken in de cel gesmeten. En een groep van dertien meerderjarige kakballetjes, direct en indirect verantwoordelijk voor meerdere gevallen zware mishandeling alsook dodelijk geweld, mag thuis samen verhalen en verzinsels op elkaar afstemmen terwijl ze wachten op het moment dat humanoïde paddenstoel Rutger Jeuken het dossier gaat neuken. In plaats van proactief de temperatuur in de samenleving te verlagen met een gedegen informatievoorziening waren ze in de ivoren toren van het OM allemaal zo druk met het bijschrijven van wat regeltjes op het eigen LinkedIn-profiel dat een moordpartij in het uitgaansleven wel even kon wachten, om dan achteraf reactief te gaan janken. Welnu, Jeuken zal vast goed zijn in dingen, maar goed voor de dag komen bij OP1 hoort er niet bij, want meneer zat er gisteren en het was een vrij waardeloze vertoning. Te beginnen met de vraag: "Weet u wat er gebeurd is?" Antwoord: "Nee."

18 juli. 18 juli is Carlo Heuvelman doodgeschopt en de hoofdofficier van justitie weet: NIKS. We zullen het de Jeukbeer nog eens proberen te vertellen: er is iemand doodgeschopt, de dadergroep is bekend en die namen kloppen (ook na onderzoek van het AD) gewoon. Het OM kwam echter met dat sippe huiliebericht: "Een beetje googelen is echt niet voldoende." Zegt Jeuken nu bij OP1: "We weten net zoveel als een ieder ander dus dat lezen we ook van internet. En we zien ook filmpjes." Juist, van 'een beetje googelen' dus, en van GeenStijl. En daarna zegt-ie weer: "We gaan u niet vertellen wat we allemaal weten." Nu heeft Jeuken mazzel dat Margje Fikse en Kefah Allush niveautje peuterjuf van de Woelewippie zijn en hem niet betrappen op zijn gezwets, maar hij had al gezegd wat ze allemaal weten: namelijk HELEMAAL NIKS.

Vervolgens begint-ie te huilstruiken over een 'onoverzichtelijke situatie' (nou nee) en faalt hij GeenStijl ('die site') de maat te nemen met gelul over de foto van officier van justitie Nadine Franken. Grappig, want NIEMAND heeft het hier gehad over Nadine Franken, en bovendien is dat persberichtje over Nadine Franken netjes overgenomen op onze frontpage, met de oproep aan thuisdetectives om 'te stoppen met speculeren'. Die boomer is in de war met Twitter, of met 'Reddic', maar naar GeenStijl wijzen is wel zo makkelijk. Jeuken is niet alleen dom, hij lult ook nog eens uit zijn nek. En dan wordt het zelfs kwaadaardig, met de insinuatie dat 'halve acties worden ondernomen' en 'adressen worden gezocht'. Dat is niet alleen niet waar, het is zelfs lasterlijk. En dan begint die superdildo als klap op de vuurpijl over the Boston Bombing (= Amerika) en een horde woedende mensen voor de zogenaamde flat van Joran van der Sloot, die gewoon Joran van der S. heette tot ene Peter R. de Vries verklapte dat degene verantwoordelijk voor de dood van een meisje luistert naar de naam Joran van der Sloot, maar die openbaring was natuurlijk wél helemaal geweldig.

Nu zal het ons verder Jeuken wat die gozer allemaal uitkraamt, maar hij doet ook een oproep en we zijn de beroerdste niet: "Als er mensen zijn die beelden hebben, mensen die zelf dingen hebben waargenomen, meld je bij de politie via het algemene nummer, 0900-8844, en daar kunnen wij ons voordeel mee doen." Waarvan akte.