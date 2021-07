@Leon Tosti | 29-07-21 | 13:21:

Getuigen gehoord, en videobeelden bekeken.

Goh, het is geen wonder dat de pakkans in Nederland zo laag is.

Hun maatje is aangehouden bij de luchthaven.

Daar waren blijkbaar geen getuigenverhoren of videobeelden voor nodig.

Na het bekijken van de beelden bleek dat hij niet 1 van de daders was.

Dus ook wie wel.

Op dat moment hadden ze dan ook de namen van de andere daders, die op die terugvlucht zaten, en ook als groep gearriveerd waren.

Ze hadden ook de gegevens van de huur van dat landhuis.

Het gaat over 14 Juli !

En de, in het geval van een LHBT geweldpleging, zo voortvarende politie gaat dan 15 (!) dagen zitten duimendraaien?

"We hebben de stukken nog niet maar besluiten wel op basis van de stukken die we niet hebben, dat deze zaak in Nederland moet dienen."

Gelooft u dat nou zelf?

Ik voorspel nu al, dat een zekere Sanil plotseling met vakantie bij zijn oom in Marokko is gegaan.

En ik voorspel ook, dat hem op Schiphol geen strobreed in de weg gelegd is/wordt.